Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 27 августа зафиксировано 2 032 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 66 человек, еще 1 253 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 838 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 23 049 человек;

методом ИФА — 7 219 человек;

экспресс-тестами — 23 218 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 280 203 человека;

выздоровели — 2 204 682 человека;

летальных исходов — 53 632;

проведено ПЦР-тестов — 11 903 521.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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