Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 27 августа зафиксировано 2 032 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 66 человек, еще 1 253 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 838 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 23 049 человек;
- методом ИФА — 7 219 человек;
- экспресс-тестами — 23 218 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 280 203 человека;
- выздоровели — 2 204 682 человека;
- летальных исходов — 53 632;
- проведено ПЦР-тестов — 11 903 521.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.