На Донбассе в результате обстрела военнослужащий получил ранение

На Донбассе в результате обстрела военнослужащий получил ранение

В течение суток оккупанты трижды нарушили режим "тишины".

За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 27 августа.

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Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдииивкы — из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганское российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов боевиков один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали в медучреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал помиловать десятки осужденных ветеранов АТО-ООС. Для помощи ветеранам создали Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

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