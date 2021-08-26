Боевики обстреляли жилой сектор поселка Травневое на Донбассе

Информации о пострадавших нет.
На Донбассе боевики 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое.
Об этом сообщает Донецкая ОГА.
"Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое. Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17. В 19:15 получено сообщение о попадания боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над городом, заросшего кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, обнаружено не было.
Напомним, в течение 23-24 августа украинская армия на Донбассе потерпела два потери от вражеских снайперов. 24 августа, в День Независимости, на Донбассе от пули боевиков погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько. 23 августа, в День Государственного Флага Украины, от вражеской пули погиб еще один украинский военный — младший сержант Александр Васильевич Аксенов.