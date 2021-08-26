Боевики обстреляли жилой сектор поселка Травневое на Донбассе

Информации о пострадавших нет.

На Донбассе боевики 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое.

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Об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое. Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17. В 19:15 получено сообщение о попадания боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над городом, заросшего кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, обнаружено не было.

Напомним, в течение 23-24 августа украинская армия на Донбассе потерпела два потери от вражеских снайперов. 24 августа, в День Независимости, на Донбассе от пули боевиков погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько. 23 августа, в День Государственного Флага Украины, от вражеской пули погиб еще один украинский военный — младший сержант Александр Васильевич Аксенов.

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