Постарался "Шахтер": Украина вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Выход "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов существенно улучшил положение нашей ассоциации.

Ничья "Шахтера" с "Монако" в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов и выход "горняков" в групповой этап принесли Украине важные очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Подопечные Роберто Де Дзерби в этом сезоне еврокубков уже набрали 7,5 балла (3,5 за три победы и ничью в квалификационных раундах, 4 - бонус за выход в групповой этап Лиги чемпионов). Кроме того, "Динамо" имеет 4 бонусных балла за автоматический выход в групповой раунд ЛЧ.

К тому же, одно очко принес Украине "Колос", который в квалификации Лиги конференций дважды сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды. Также 0,5 балла получила в Лиге конференций "Ворскла" за одну ничью против финского КуПСа.

Благодаря этим результатам Украина осталась на 11-м месте (30,200 балла) в таблице коэффициентов УЕФА, но приблизилась к России (30,682 очка), которую уже обошла Австрия (31,050 балла). За это австрийцы должны благодарить "Зальцбург", который также преодолел квалификацию и сыграет в группе Лиги чемпионов.

Таким образом, уже в сентябре, когда состоятся матчи первого тура групповых турниров еврокубков, Украина может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Отметим, что Украина также может пополнить свою очковую копилку, если луганская "Заря" удачно сыграет в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против венского "Рапида". Поединок состоится 26 августа в Запорожье, начало встречи - в 19:30. На нашем сайте доступна прямая видеотрансляция матча.

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