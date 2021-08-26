Украинцев, которые работали на военной базе под Кабулом, вернули домой — Кулеба

Они работали по частным контрактам.

12 украинских граждан, которые работали по субконтракту ООН и находились на военной базе в окрестностях Кабула, уже вернулись в Украину.

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Об этом во время брифинга 26 августа сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Те 12 граждан Украины, которые были на военной базе, мы благополучно вернули их в Украину", — сказал глава МИД и добавил, что эвакуированные граждане благодарны государству за помощь.

Напомним, после захвата радикальным движением "Талибан" власти в Афганистане стало известно, что на военной базе в окрестностях Кабула остаются 12 украинцев, которые работают по частным контрактам. Украина уже тремя рейсами эвакуировали из Афганистана более 250 человек. В частности, 23 августа вывезли 41 украинца и 57 афганцев.

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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