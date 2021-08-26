В Афганистане остается около 90 украинцев

В МИД прорабатывают все возможные способы эвакуации наших граждан.

Около 90 граждан Украины до сих пор остаются в Афганистане, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1" 26 августа.

Дипломаты прорабатывают все возможные пути эвакуации украинцев из горячей точки. И не исключают, что кроме наших соотечественников придется вывозить из страны еще и иностранных граждан.

Напомним, что Украина осуществила уже три эвакуационных рейса. Последний самолет перед закрытием афганского аэропорта вывез из страны около 100 человек, среди которых было более 40 украинцев.

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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