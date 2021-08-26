Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Будапешт:

Полеты начнутся от 13 сентября.

Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев-Будапешт.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Полеты начнутся от 13 сентября. Самолеты будут лететь из столичного аэропорта "Киев". Полеты по маршруту будут осуществляться два раза в неделю до конца октября, а также пять раз в неделю в ноябре.

"Wizz Air добавил к бронированию WIZZ Flex, и теперь путешественники могут быть уверены, что в случае изменения обстоятельств или планов они легко смогут изменить дату вылета или даже направление путешествия", — сообщили в авиаперевозчику.

Украинцы, которые путешествуют воздушным транспортом, должны предоставить или отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позднее, чем за 72 часа до момента въезда, или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что Wizz Air рекомендует пассажирам проверять правила пересечения границы перед началом поездки в той или иной страны.

Как сообщалось, крупнейший в Европе лоукостер — ирландская авиакомпания Ryanair — 18 августа в ввела санкции против пассажиров, купивших билеты на известном поисковике авиабилетов Kiwi.com. ид 18 августа ирландская компания начала называть их "фейковых". Свои санкции авиаперевозчик объяснил тем, что процедура выпуска талонов, которую использует искатель авиабилетов, происходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

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