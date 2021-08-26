В Мексике зафиксировали падение военного вертолета

Приземление вышло неожиданный и жестким.
Военный вертолет разбился в центральной Мексике. Внутри была официальная делегация — два десятка человек, которые везли продукты пострадавшим от урагана Грейс.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Никто не погиб, однако травмы получили четыре человека, в том числе один из чиновников.
Вертолет падал и глазах у десятков свидетелей и очень зрелищно, но с небольшой высоты — уже во время посадки.
По предварительным данным, причиной аварии стали технические неполадки.