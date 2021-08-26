Заря - Рапид: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы

Команде Виктора Скрипника нужно нивелировать разгромное поражение в первом матче.

В четверг, 26 августа, луганская "Заря" сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против венского "Рапида".

Поединок состоится на "Ставутич Арене" в Запорожье. Начало встречи - в 19.30.

Первая игра на стадионе "Альянц" в Вене завершилась разгромной победой австрийской команды - 3:0.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" - "Рапид".

"Заря" автоматически пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы как бронзовый призер прошлого сезона УПЛ.

"Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской "Спарты" (2:1, 0:2).

(3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской (2:1, 0:2). Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы, команда, которая проиграет - в групповой этап Лиги конференций.

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