Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 7 сентября зафиксировано 2 197 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 53 человека, еще 1 429 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 485 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 22 596 человек;

методом ИФА — 7 811 человек;

экспресс-тестами — 17 992 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 300 504 человека;

выздоровели — 2 214 606 человек;

летальных исходов — 54 054;

проведено ПЦР-тестов — 12 131 185.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

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