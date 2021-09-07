Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 7 сентября зафиксировано 2 197 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 53 человека, еще 1 429 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 485 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 22 596 человек;
- методом ИФА — 7 811 человек;
- экспресс-тестами — 17 992 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 300 504 человека;
- выздоровели — 2 214 606 человек;
- летальных исходов — 54 054;
- проведено ПЦР-тестов — 12 131 185.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 7 сентября