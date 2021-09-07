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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 вересня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2 тисячі.

В Україні станом на ранок 7 вересня зафіксовано 2 197 ​нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 53 людини, ще 1 429 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 485 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 22 596 осіб;
  • методом ІФА – 7 811 осіб;
  • експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 300 504 особи;
  • одужало – 2 214 606 осіб;
  • летальних випадків – 54 054;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях. 

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