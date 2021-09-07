Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2 тисячі.
В Україні станом на ранок 7 вересня зафіксовано 2 197 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 53 людини, ще 1 429 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 485 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 596 осіб;
- методом ІФА – 7 811 осіб;
- експрес-тестами – 17 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 300 504 особи;
- одужало – 2 214 606 осіб;
- летальних випадків – 54 054;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
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