Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,7 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 60 человек, 1 411 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 017 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 28 990 человек;

методом ИФА — 8 110 человек;

экспресс-тестами — 30 291 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 303 276 человек;

выздоровели — 2 216 017 человек;

летальных исходов — 54 114;

проведено ПЦР-тестов — 12 160 175.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

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