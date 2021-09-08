Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на среду, 8 сентября

Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на среду, 8 сентября

Днем температура воздуха прогреется до +23°.

В среду, 8 сентября, в Украине будет сухо, днем солнечно и тепло.

Также читайте В октябре мы увидим снег: метеоролог прогнозирует холодную погоду на экваторе осени

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране осадки не предусматриваются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в восточной части 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.

В Киеве 8 сентября также будет сухо. Небольшая облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: порадует ли украинцев бабье лето

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку