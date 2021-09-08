Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на середу, 8 вересня

Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на середу, 8 вересня

Вдень температура повітря прогріється до +23°.

У середу, 8 вересня, в Україні буде сухо та вдень сонячно і тепло.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні опади не передбачаються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у східній частині 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.

У Києві 8 вересня також буде сухо. Невелика хмарність. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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