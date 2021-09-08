Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,7 тисячі.

В Україні станом на ранок 8 вересня зафіксовано 2 772 ​нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 60 людей, 1 411 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 017 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 990 осіб;

методом ІФА – 8 110 осіб;

експрестестами – 30 291 особу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 303 276 осіб;

одужало – 2 216 017 осіб;

летальних випадків – 54 114;

проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

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