Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,7 тисячі.
В Україні станом на ранок 8 вересня зафіксовано 2 772 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 60 людей, 1 411 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 017 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 990 осіб;
- методом ІФА – 8 110 осіб;
- експрестестами – 30 291 особу.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 303 276 осіб;
- одужало – 2 216 017 осіб;
- летальних випадків – 54 114;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
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