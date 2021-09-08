Курс долара і євро на 8 вересня

Курс долара і євро на 8 вересня

Вартість долара становить 26,73 грн, а євро – 31,71 грн.

У середу, 8 вересня, гривня укріпилася. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 8 вересня:

Долар США – 26,73 грн (мінус 8 коп.).

Євро – 31,71 грн (мінус 10 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,69/26,71 грн/дол., до євро - на рівні 31,62/31,65 грн/євро.

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