Курс долара і євро на 8 вересня

Вартість долара становить 26,73 грн, а євро – 31,71 грн.
У середу, 8 вересня, гривня укріпилася. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 8 вересня:
- Долар США – 26,73 грн (мінус 8 коп.).
- Євро – 31,71 грн (мінус 10 коп.).
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,69/26,71 грн/дол., до євро - на рівні 31,62/31,65 грн/євро.
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