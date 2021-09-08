Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 8 сентября

Курс доллара и евро на 8 сентября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,73 грн, а евро — 31,71 грн.

В среду, 8 сентября, гривна укрепилась. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 8 сентября:

  • Доллар США — 26,73 грн (минус 8 коп.).
  • Евро — 31,71 грн (минус 10 коп.).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,69/26,71 грн/долл., к евро - на уровне 31,62/31,65 грн/евро.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация