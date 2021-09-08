Курс доллара и евро на 8 сентября

Курс доллара и евро на 8 сентября

Стоимость доллара составляет 26,73 грн, а евро — 31,71 грн.

В среду, 8 сентября, гривна укрепилась. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 8 сентября:

Доллар США — 26,73 грн (минус 8 коп.).

Евро — 31,71 грн (минус 10 коп.).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,69/26,71 грн/долл., к евро - на уровне 31,62/31,65 грн/евро.

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