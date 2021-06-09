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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июня

УНІАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 9 июня зафиксирован 1385 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 77 человек, еще 6962 выздоровели. Было проведено 60 620 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

210087

262

5136

4

188531

2383

Винницкая

70742

18

1680

0

68175

122

Волынская

61697

42

1173

1

59293

217

Днепропетровская

134519

75

4325

15

125783

416

Донецкая

89880

56

2293

0

86010

228

Житомирская

87988

16

1764

2

85145

108

Закарпатская

61852

31

1596

1

59419

82

Запорожская

103779

43

2386

10

99747

754

Ивано-Франковская

86453

30

2073

5

83029

60

Киевская

126294

142

2708

5

121151

187

Кировоградская

20436

20

822

2

18342

63

Луганская

26321

21

908

0

24533

54

Львовская

136580

55

3601

4

130717

128

Николаевская

69243

59

1816

0

66471

61

Одесская

139913

44

2926

4

133670

332

Полтавская

77295

41

1819

4

74350

53

Ровенская

78911

75

1189

0

76298

141

Сумская

77324

43

1299

0

74648

147

Тернопольская

69768

24

1184

2

67366

129

Харьковская

147543

87

3390

10

139423

332

Херсонская

35235

68

1108

0

32539

143

Хмельницкая

88364

64

1840

3

85013

252

Черкасская

81132

36

1269

1

77383

387

Черновицкая

79584

22

1783

2

76926

83

Черниговская

57099

11

1322

2

54722

100

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2218039 человек.
  • Выздоровели — 2108 68.
  • Летальных случаев — 51410

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