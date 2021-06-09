Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 9 июня зафиксирован 1385 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 77 человек, еще 6962 выздоровели. Было проведено 60 620 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 210087 262 5136 4 188531 2383 Винницкая 70742 18 1680 0 68175 122 Волынская 61697 42 1173 1 59293 217 Днепропетровская 134519 75 4325 15 125783 416 Донецкая 89880 56 2293 0 86010 228 Житомирская 87988 16 1764 2 85145 108 Закарпатская 61852 31 1596 1 59419 82 Запорожская 103779 43 2386 10 99747 754 Ивано-Франковская 86453 30 2073 5 83029 60 Киевская 126294 142 2708 5 121151 187 Кировоградская 20436 20 822 2 18342 63 Луганская 26321 21 908 0 24533 54 Львовская 136580 55 3601 4 130717 128 Николаевская 69243 59 1816 0 66471 61 Одесская 139913 44 2926 4 133670 332 Полтавская 77295 41 1819 4 74350 53 Ровенская 78911 75 1189 0 76298 141 Сумская 77324 43 1299 0 74648 147 Тернопольская 69768 24 1184 2 67366 129 Харьковская 147543 87 3390 10 139423 332 Херсонская 35235 68 1108 0 32539 143 Хмельницкая 88364 64 1840 3 85013 252 Черкасская 81132 36 1269 1 77383 387 Черновицкая 79584 22 1783 2 76926 83 Черниговская 57099 11 1322 2 54722 100

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2218039 человек.

Выздоровели — 2108 68.

Летальных случаев — 51410

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