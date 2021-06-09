Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 9 июня зафиксирован 1385 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 77 человек, еще 6962 выздоровели. Было проведено 60 620 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
210087
|
262
|
5136
|
4
|
188531
|
2383
|
Винницкая
|
70742
|
18
|
1680
|
0
|
68175
|
122
|
Волынская
|
61697
|
42
|
1173
|
1
|
59293
|
217
|
Днепропетровская
|
134519
|
75
|
4325
|
15
|
125783
|
416
|
Донецкая
|
89880
|
56
|
2293
|
0
|
86010
|
228
|
Житомирская
|
87988
|
16
|
1764
|
2
|
85145
|
108
|
Закарпатская
|
61852
|
31
|
1596
|
1
|
59419
|
82
|
Запорожская
|
103779
|
43
|
2386
|
10
|
99747
|
754
|
Ивано-Франковская
|
86453
|
30
|
2073
|
5
|
83029
|
60
|
Киевская
|
126294
|
142
|
2708
|
5
|
121151
|
187
|
Кировоградская
|
20436
|
20
|
822
|
2
|
18342
|
63
|
Луганская
|
26321
|
21
|
908
|
0
|
24533
|
54
|
Львовская
|
136580
|
55
|
3601
|
4
|
130717
|
128
|
Николаевская
|
69243
|
59
|
1816
|
0
|
66471
|
61
|
Одесская
|
139913
|
44
|
2926
|
4
|
133670
|
332
|
Полтавская
|
77295
|
41
|
1819
|
4
|
74350
|
53
|
Ровенская
|
78911
|
75
|
1189
|
0
|
76298
|
141
|
Сумская
|
77324
|
43
|
1299
|
0
|
74648
|
147
|
Тернопольская
|
69768
|
24
|
1184
|
2
|
67366
|
129
|
Харьковская
|
147543
|
87
|
3390
|
10
|
139423
|
332
|
Херсонская
|
35235
|
68
|
1108
|
0
|
32539
|
143
|
Хмельницкая
|
88364
|
64
|
1840
|
3
|
85013
|
252
|
Черкасская
|
81132
|
36
|
1269
|
1
|
77383
|
387
|
Черновицкая
|
79584
|
22
|
1783
|
2
|
76926
|
83
|
Черниговская
|
57099
|
11
|
1322
|
2
|
54722
|
100
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2218039 человек.
- Выздоровели — 2108 68.
- Летальных случаев — 51410