Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 9 червня зафіксовано 1 385 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 77 людей, ще 6 962 одужали. Було проведено 60 620 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 210087 262 5136 4 188531 2383 Вінницька 70742 18 1680 0 68175 122 Волинська 61697 42 1173 1 59293 217 Дніпропетровська 134519 75 4325 15 125783 416 Донецька 89880 56 2293 0 86010 228 Житомирська 87988 16 1764 2 85145 108 Закарпатська 61852 31 1596 1 59419 82 Запорізька 103779 43 2386 10 99747 754 Івано-Франківська 86453 30 2073 5 83029 60 Київська 126294 142 2708 5 121151 187 Кіровоградська 20436 20 822 2 18342 63 Луганська 26321 21 908 0 24533 54 Львівська 136580 55 3601 4 130717 128 Миколаївська 69243 59 1816 0 66471 61 Одеська 139913 44 2926 4 133670 332 Полтавська 77295 41 1819 4 74350 53 Рівненська 78911 75 1189 0 76298 141 Сумська 77324 43 1299 0 74648 147 Тернопільська 69768 24 1184 2 67366 129 Харківська 147543 87 3390 10 139423 332 Херсонська 35235 68 1108 0 32539 143 Хмельницька 88364 64 1840 3 85013 252 Черкаська 81132 36 1269 1 77383 387 Чернівецька 79584 22 1783 2 76926 83 Чернігівська 57099 11 1322 2 54722 100

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 218 039 осіб.

Одужало – 2 108 68.

Летальних випадків – 51 410

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