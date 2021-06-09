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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 9 червня зафіксовано 1 385 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 77 людей, ще 6 962 одужали. Було проведено 60 620 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

210087

262

5136

4

188531

2383

Вінницька

70742

18

1680

0

68175

122

Волинська

61697

42

1173

1

59293

217

Дніпропетровська

134519

75

4325

15

125783

416

Донецька

89880

56

2293

0

86010

228

Житомирська

87988

16

1764

2

85145

108

Закарпатська

61852

31

1596

1

59419

82

Запорізька

103779

43

2386

10

99747

754

Івано-Франківська

86453

30

2073

5

83029

60

Київська

126294

142

2708

5

121151

187

Кіровоградська

20436

20

822

2

18342

63

Луганська

26321

21

908

0

24533

54

Львівська

136580

55

3601

4

130717

128

Миколаївська

69243

59

1816

0

66471

61

Одеська

139913

44

2926

4

133670

332

Полтавська

77295

41

1819

4

74350

53

Рівненська

78911

75

1189

0

76298

141

Сумська

77324

43

1299

0

74648

147

Тернопільська

69768

24

1184

2

67366

129

Харківська

147543

87

3390

10

139423

332

Херсонська

35235

68

1108

0

32539

143

Хмельницька

88364

64

1840

3

85013

252

Черкаська

81132

36

1269

1

77383

387

Чернівецька

79584

22

1783

2

76926

83

Чернігівська

57099

11

1322

2

54722

100

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 218 039 осіб.
  • Одужало – 2 108 68.
  • Летальних випадків – 51 410

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