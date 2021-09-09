Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 61 человек, 1 546 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 981 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 27 895 человек;

методом ИФА — 9 397 человек;

экспресс-тестами — 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 306 939 человек;

выздоровели — 2 217 563 человека;

летальных исходов — 54 175;

проведено ПЦР-тестов — 12 188 070.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

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