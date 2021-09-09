Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 61 человек, 1 546 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 981 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 27 895 человек;
- методом ИФА — 9 397 человек;
- экспресс-тестами — 25 438 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 306 939 человек;
- выздоровели — 2 217 563 человека;
- летальных исходов — 54 175;
- проведено ПЦР-тестов — 12 188 070.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.