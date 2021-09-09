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Курс доллара и евро на 9 сентября

Курс доллара и евро на 9 сентября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,74 грн, а евро — 31,63 грн.

В четверг, 9 сентября, доллар подорожал, а евро наоборот — упал. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 9 сентября:

  • Доллар США — 26,74 грн (плюс 1 коп.).
  • Евро — 31,63 грн (минус 8 коп.).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 26,77/26,79 грн/долл., к евро - на уровне 31,64/31,66 грн/евро.

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