Курс долара і євро на 9 вересня

Вартість долара становить 26,74 грн, а євро – 31,63 грн.
У четвер, 9 вересня, долар здорожчав, а євро навпаки - впав. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 9 вересня:
- Долар США – 26,74 грн (плюс 1 коп.).
- Євро – 31,63 грн (мінус 8 коп.).
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,77/26,79 грн/дол., до євро - на рівні 31,64/31,66 грн/євро.
Читайте також:
- Курс долара восени: наскільки ще зміцниться гривня та що буде з валютою до кінця року.
- Що буде з цінами восени: як здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо.
- Зарплати в Україні: у яких регіонах платять більше.