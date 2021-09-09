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Курс долара і євро на 9 вересня

Курс долара і євро на 9 вересня

Національний банк України

Вартість долара становить 26,74 грн, а євро – 31,63 грн.

У четвер, 9 вересня, долар здорожчав, а євро навпаки - впав. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 9 вересня:

  • Долар США – 26,74 грн (плюс 1 коп.).
  • Євро – 31,63 грн (мінус 8 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,77/26,79 грн/дол., до євро - на рівні 31,64/31,66 грн/євро.

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