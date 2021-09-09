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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 вересня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 9 вересня зафіксовано 3 663 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 61 людина, 1 546 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 981 особу.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 27 895 осіб;
  • методом ІФА – 9 397 осіб;
  • експрес-тестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 306 939 осіб;
  • одужало – 2 217 563 особи;
  • летальних випадків – 54 175;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях. 

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