Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3,5 тисячі.
В Україні станом на ранок 9 вересня зафіксовано 3 663 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 61 людина, 1 546 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 981 особу.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 895 осіб;
- методом ІФА – 9 397 осіб;
- експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 306 939 осіб;
- одужало – 2 217 563 особи;
- летальних випадків – 54 175;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.