Курс валют на 14 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 августа. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 6 копеек и составляет 41,34 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,34 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,19 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,53 (+6 коп.)

Ранее мы писали о том, что доллар продолжает щекотать нервы украинцам: после подорожания его в июле почти до 42 гривен за доллар и последующего за этим десятидневного падения курса, в начале августа американская валюта снова начала повышаться в цене.

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