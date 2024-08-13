Курс валют на 14 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 августа. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 6 копеек и составляет 41,34 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,34 (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,19 (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,53 (+6 коп.)
Ранее мы писали о том, что доллар продолжает щекотать нервы украинцам: после подорожания его в июле почти до 42 гривен за доллар и последующего за этим десятидневного падения курса, в начале августа американская валюта снова начала повышаться в цене.
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