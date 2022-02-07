Лофт - как направление в интерьере

Люстры лофт – необходимые элементы стиля, который появился в Америке, в период после Великой депрессии. Тогда движение сквоттеров начало захватывать заброшенные промышленные помещения с целью обустройства их под жилые пространства. Это обусловило общие правила данного интерьерного направления.

Высокие потолки сделали возможным использование больших потолочных светильников на длинных подвесах, которые в меньших помещениях выглядели бы неорганично.

Минимальное или полное отсутствие перегородок, создало ощущение открытого простора.

Контрастность и лаконичность предметов интерьера лофт.

Стиль сочетание несочетаемого: утонченности и грубости, моды и функциональности.

Простота во внешнем оформлении, четкость линий, выверенная геометрия форм, которая отличает большинство вещей, обладающих духом лофт.

Виды дизайнерских светильников лофт: люстры и подвесы

Люстры в стиле лофт могут быть самых разнообразных форм, размеров и конфигураций. Есть четыре самых распространенных вида таких подвесных устройств.

Регулируемый подвес – может быть включен в многоуровневую конструкцию, в большей степени выгодную для потолков разной высоты. Регулировать его можно с помощью шнура или цепи, которая крепиться непосредственно к поверхности.

Многоламповые люстры лофт, часто в виде асимметричных конструкций, в которых сложно обозначить форму.

Многоуровневые подвесные устройства – функционально похожие на люстры-торты классического стиля, гармонично вписываются в большие двухэтажные помещения с общей зоной 3 м и выше.

Светодиодные люстры привлекательны тем, что LED технологии позволяют придать им любую, даже самую фантастическую форму, что комплементарно для идеи лофта, призванного эпатировать и удивлять.

Где можно повесить люстру лофт

Важно, чтобы освещение в стиле лофт было распределено равномерно, поэтому для габаритных квартир стоит использовать несколько осветительных приборов разных конфигураций, расположив их в порядке, соответствующем световой планировке. Так же, поскольку данный интерьер предполагает полное отсутствие или минимум перегородок, световые потоки служат инструментом естественного зонирования.

Если жилое пространство предполагает деление на комнаты: спальню, кухню, гостиную, холл, то огромный ассортимент подвесных потолочных светильников позволит подобрать необходимый для различных условий.

Интенсивность светового потока регулируется мощностью и количеством лампочек. При необходимости, центральное освещение можно поддержать дополнительным освещением: настенными светильниками, бра или трековыми прожекторами. Несколько подвесов будут очень выгодно реализованы над обеденным столом на кухне или над барной стойкой.

Подвесные люстры – функциональное, утонченное и практичное решение, которое с успехом реализуется над требующими освещения поверхностями. Удачным будет приобретение светильника на регулируемом подвесе – это может быть шнур или цепь. В последнем случае высота может быть скорректирована добавлением или удалением отдельных звеньев. Это делает прибор универсальным практически в любых условиях.

Как выбрать подходящую люстру

Выбор идеальной люстры лофт зависит от многих факторов. В первую очередь – это габариты помещения и высота потолков. Для высоких больших комнат подойдет крупный светильник на длинном подвесе. Это будет наилучшим решением для ресторанов, отелей, коворкингов, многоуровневых жилых помещений.

Несколько небольших люстр с регулируемыми подвесами смогут визуально расширить пространство маленькой комнаты.

Если пространство не симметрично – это поддержит интерьер в стиле лофт. В таком случае, несколько светильников можно повесить не по центру потолка, а сбоку, творчески и небанально реализуя световую планировку.

Цветовая гамма должна быть выдержана в чистых тонах, предпочтительно черных, белых, серых. Акцентно можно использовать и сочетания с яркими цветами. Надо только учитывать, что их не должно быть преобладающее количество.