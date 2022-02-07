Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз стали родителями

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз стали родителями

Звезда реалити-шоу намекнула на пол ребенка.

Самая молодая из сестер Кардашян-Дженнер – Кайли – во второй раз стала мамой.

24-летняя звезда реалити-шоу родила малыша своему бойфренду, американскому рэперу Трэвису Скотту. Об этом бизнесвумен сообщила на своей странице в Instagram. Кайли запостила трогательный черно-белый кадр, на котором старшая дочь держит крохотную ручку. Как сообщила миллиардерша, ребенок появился на свет 2 февраля.

instagram.com/kyliejenner

Также Дженнер намекнула на пол наследника. Она в сообщении оставила смайлик в виде голубого сердечка. Так что, скорее всего, у влюбленных родился мальчик. Его имя пара пока не рассекретила.

Заметим, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают общую дочь Сторми. Девочка родилась 1 февраля в 2018 году. Пара не состоит в браке.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Associated Press

В комментариях пользователи принялись поздравлять звезд с пополнением.

Поздравляю, Кайли! Я так радуюсь за тебя

Мама двух жизней

Не дождусь встречи с крошечным ангелом

Ого! 2/2/22! Послан небесами! Поздравляю

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