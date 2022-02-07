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Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт вдруге стали батьками

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Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт вдруге стали батьками

Associated Press

Зірка реалітішоу натякнула на стать дитини.

Наймолодша з сестер Кардашян-Дженнер Кайлі – вдруге стала мамою.

24-річна зірка реалітішоу народила малюка своєму бойфренду, американському реперу Тревісу Скотту. Про це бізнесвумен повідомила на своїй сторінці в Instagram. Кайлі запостила зворушливий чорно-білий кадр, на якому старша донька тримає крихітну ручку. Як повідомила мільярдерка, дитина з’явилася на світ 2 лютого.

© instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner

Також Дженнер натякнула на стать нащадка. Вона у дописі залишила смайлик у вигляді блакитного сердечка. Тож, скоріше за все, у закоханих народився хлопчик. Його імені пара поки що не розсекретила.

Зауважимо, Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт виховують спільну доньку Стормі. Дівчинка народилася 1 лютого 2018 року. Пара неодружена.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт / © Associated Press
Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт / Associated Press

У коментарях юзери взялися вітати зірок з поповненням.

  • Вітаю, Кайлі! Я так тішуся за тебе
  • Мама двох життів
  • Не дочекаюся зустрічі з крихітним янголом
  • Ого! 2/2/22! Надісланий небесами! Вітаю

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