Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт вдруге стали батьками

Зірка реалітішоу натякнула на стать дитини.

Наймолодша з сестер Кардашян-Дженнер – Кайлі – вдруге стала мамою.

24-річна зірка реалітішоу народила малюка своєму бойфренду, американському реперу Тревісу Скотту. Про це бізнесвумен повідомила на своїй сторінці в Instagram. Кайлі запостила зворушливий чорно-білий кадр, на якому старша донька тримає крихітну ручку. Як повідомила мільярдерка, дитина з’явилася на світ 2 лютого.

instagram.com/kyliejenner

Також Дженнер натякнула на стать нащадка. Вона у дописі залишила смайлик у вигляді блакитного сердечка. Тож, скоріше за все, у закоханих народився хлопчик. Його імені пара поки що не розсекретила.

Зауважимо, Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт виховують спільну доньку Стормі. Дівчинка народилася 1 лютого 2018 року. Пара неодружена.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт / Associated Press

У коментарях юзери взялися вітати зірок з поповненням.

Вітаю, Кайлі! Я так тішуся за тебе

Мама двох життів

Не дочекаюся зустрічі з крихітним янголом

Ого! 2/2/22! Надісланий небесами! Вітаю

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