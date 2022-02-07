Козероги-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Козероги – это представители стихии земли.
Друзья-Козероги способны на большую поддержку, но при этом – очень независимы. Они никогда не сомневаются, и если нужно действовать во время кризиса, то готовы брать все в свои руки и помочь вам в сложную минуту.
Козероги-друзья: ключевые качества характера
Козерог символизирует стабильность, поэтому его воплощением является мистический морской козел, который выходит из "темных вод" бессознательного, чтобы принести свет разуму человечеству.
Обладая безграничным терпением, Козерог прекрасно справляется с очень трудными задачами. Этот знак зодиака наделен свойствами организации любого дела, чему ему помогает врожденная мудрость, внимательность к деталям. Его серьезное отношение к жизни смягчается сатирическим чувством юмора.
Козерог знает и контролирует свои слабости, а потому оценивает людей по занимаемой должности или их полезности с точки зрения подъема по гражданской или финансовой лестнице успеха. Эта личность, которая пытается контролировать все на свете, смотрит на него в черно-белом свете через призму "должен и обязан", поэтому о Козерогах можно сказать, что они "видят соломинку в чужом глазу, а не видят полено в своем".
Козероги-друзья: лучшие подарки на день рождения
Козероги любят все необычное, но при этом предпочитают классику, а не модные веяния. Их любовь к комедии означает, что им нравятся приятные глупости, например, забавная книга или билеты в театр на комедию.
Представители этого знака зодиака ценят какие-либо ценности из прошлого, но им также понравится бережно сделанная копия из музея. Такие вещи можно приобрести для Козерогов в музейных магазинах.
Исторические предметы, такие как старые монеты или антиквариат, также отличные подарки для этого знака, представляющего стихию земли. Прекрасным подарком для Козерогов может оказаться и точная копия газеты, когда родился ваш друг или подруга.
Любовь Козерогов к классике означает, что им, скорее всего, понравятся какие-нибудь известные французские духи. В случае с Козерогом каждый раз побеждает качество. Подарите бутылку хорошего вина и пригласите друзей-Козерогов в ресторан на изысканный ужин.
Козероги-друзья: чем следует заняться вместе
В выходные дни для Козерога нет ничего лучше, чем побыть на свежем воздухе, особенно там, где тихо. Также Коероги любят восхождение и крутые склоны, поэтому к такой вылазке на природу лучше подготовиться. Если вы не чувствуете себя настолько с энергичными, чем ваши друзья, вы можете просто их сопровождать во время длительной прогулки по склонам и наслаждаться красивым пейзажем.
Близость к земным и природным материалам означает, что у большинства Козерогов есть хобби, во время которого они создают глиняную посуду или занимаются резьбой по дереву. Поэтому ваш друг-Козерог с большой вероятностью сделает что-то хорошее и для вас.
Если речь идет о спортивном Козероге, то он будет рад приобщиться к командным играм, хотя игры один на один, например, теннис или бадминтон, могут удовлетворить их желание в конкуренции. Ваши друзья любят играть, чтобы выигрывать., то самое время привлечь их к соревнованиям определенной лиги или клубу – это лучший способ вызвать у них азарт.
К тому же Козероги любят участвовать в местной политике. Их часто можно увидеть в определенных общественных комитетах или встречах. Также он может быть членом правления ОСМД, поэтому радостно помогайте ему по возможности.
Также Козероги станут очень счастливы, если попадут на премьеру фильма или познакомятся с нужными их людьми. Поэтому они будут рады вас сопровождать, если вы получите несколько билетов на определенное мероприятие, а там они уже будут душой компании.
К тому же, будучи ориентированными на карьеру, Козероги предпочитают немного свободного времени, чтобы отдохнуть и расслабиться. Козероги любят читать и слушать музыку, а если вы придете к ним в гости, то это очень нормально – просто посидеть в тишине.
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