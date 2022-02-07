Лофт - як напрямок в інтер'єрі 

Люстри лофт - необхідні елементи стилю, який з'явився в Америці, в період після Великої депресії. Тоді рух сквоттерів почав захоплювати покинуті промислові приміщення з метою облаштування їх під житло. Це зумовило загальні правила даного інтер'єрного напрямку.

Високі стелі зробили можливим використання великих стельових світильників на довгих підвісах, які в менших приміщеннях виглядали б неорганічно.

Мінімальна або повна відсутність перегородок, створила відчуття відкритого простору.

Контрастність і лаконічність предметів інтер'єру лофт.

Стиль поєднання непоєднуваного: витонченості та брутальності, моди та функціональності.

Простота в зовнішньому оформленні, чіткість ліній, вивірена геометрія форм, яка відрізняє більшість речей, що володіють духом лофт.

Види дизайнерських світильників лофт: люстри і підвіси

Люстри в стилі лофт можуть бути найрізноманітніших форм, розмірів та конфігурацій. Є чотири найпоширеніші види таких підвісних освітлювальних пристроїв.

Регульований підвіс – може бути включений в багаторівневу конструкцію, в більшій мірі вигідну для стель різної висоти. Регулювати його можна за допомогою шнура або ланцюга, що кріпитися безпосередньо до поверхні.

Багатолампові люстри лофт, часто у вигляді асиметричних конструкцій, в яких складно позначити форму.

Багаторівневі підвісні пристрої - функціонально схожі на люстри-торти класичного стилю, гармонійно вписуються у великі двоповерхові приміщення із загальною зоною 3 м і вище.

Світлодіодні люстри привабливі тим, що LED технології дозволяють надати їм будь-яку, навіть саму фантастичну форму, що комплементарно для ідеї лофт, що покликана епатувати та дивувати.

Де можна повісити люстру лофт

Важливо, щоб освітлення в стилі лофт було розподілено рівномірно, тому для габаритних квартир варто використовувати кілька освітлювальних приладів різних конфігурацій, розташувавши їх в порядку, відповідному світловому плануванню. Так само, оскільки даний інтер'єр передбачає повну відсутність або мінімум перегородок, світлові потоки служать інструментом природного зонування.

Якщо житловий простір передбачає поділ на кімнати: спальню, кухню, вітальню, хол, то величезний асортимент підвісних стельових світильників дозволить підібрати необхідний для різних умов. Інтенсивність світлового потоку регулюється потужністю та кількістю лампочок. При необхідності, центральне освітлення можна підтримати додатковим освітленням: настінними світильниками, бра або трековими прожекторами. Кілька підвісів будуть дуже вигідно реалізовані над обіднім столом на кухні або над барною стійкою.

Підвісні люстри - функціональне, витончене та практичне рішення, яке з успіхом реалізується над поверхнями, що вимагають освітлення. Вдалим буде придбання світильника на регульованому підвісі - це може бути шнур або ланцюг.

В останньому випадку висота може бути скоригована додаванням або видаленням окремих ланок. Це робить прилад універсальним практично в будь-яких умовах.

Як вибрати потрібну люстру

Вибір ідеальної люстри лофт залежить від багатьох факторів. В першу чергу - це габарити приміщення та висота стель. Для високих просторих кімнат підійде великий світильник на довгому підвісі. Це буде найкращим рішенням для ресторанів, готелів, багаторівневих житлових приміщень.

Кілька невеликих люстр з регульованими підвісами зможуть візуально розширити простір маленької кімнати.

Якщо простір не симетричний - це підтримає інтер'єр в стилі лофт. В такому випадку, кілька світильників можна повісити не по центру стелі, а збоку, творчо та небанально реалізуючи світлове планування.

Колірна гамма повинна бути витримана в чистих тонах, переважно чорних, білих, сірих. Акцентовано можна використовувати й поєднання з яскравими квітами. Треба тільки враховувати, що їх не повинно бути переважна кількість.