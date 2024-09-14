"Мои предки из Беларуси": Майкл Дуглас опроверг украинское происхождение

Прибывший с визитом в Украину голливудский актер Майкл Дуглас поставил точку над "и" в своем происхождении.

Об этом Дуглас рассказал в эксклюзивном интервью ведущей "1+1" Маричке Падалко.

Известно, что на официальных страницах актера есть информация, что предки по линии отца происходят из Белоруссии. Но многие украинцы считают, и это распространялось в печати, что бабушка и дедушка Майкла Дугласа родились в Одессе. Оскароносный актер заметил — он слышал об этом, впрочем, все не так.

"Мы проводили исследования в Нью-Йорке, так что подробно во всем разобрались. Мои предки из Беларуси. Мой дедушка Гарри уехал оттуда в США в 1904 году... Реальность была в том, что он был грабителем и были еще брать, я их не знал, которые тоже были частью той команды и должны были покинуть страну по той причине", — признался Майкл Дуглас.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ВПЕРВЫЕ В СТУДИИ ТСН МАЙКЛ ДУГЛАС

Актер начал исследовать историю своей семьи и обнаружил, что то белорусское село было в Чернобыльской зоне и сейчас оно не существует. Потому что эта территория пострадала в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Добавим, Дуглас считает, что Соединенные Штаты, как лидеры НАТО, должны проявлять больше практичности и агрессивности в поставках оружия Украине и разрешениях на ее применение.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.