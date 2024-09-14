"Мої предки з Білорусі": Майкл Дуглас спростував українське походження

Голівудський актор Майкл Дуглас, який прибув з візитом до України, поставив крапку над "і" у своєму походженні.

Про це Дуглас розповів в ексклюзивному інтерв’ю ведучій “1+1” Марічці Падалко.

Відомо, що на офіційних сторінках актора є інформація, що предки по лінії батька походять з Білорусі. Але чимало українців вважають, і це поширювалось в пресі, що бабуся і дідусь Майкла Дугласа народились в Одесі. Оскароносний актор зауважив — він чув про це, втім все не так.

"Ми робили дослідження в Нью-Йорку, отже детально в усьому розібралися. Мої предки з Білорусі. Мій дідусь Гаррі поїхав звідти до США 1904 року... Реальність була в тому, що він був грабіжником і були ще брати, я їх не знав, які були теж частиною тієї команди і мали залишити країну з тієї причини", — зізнався Майкл Дуглас.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВПЕРШЕ В СТУДІЇ ТСН МАЙКЛ ДУГЛАС! АКТОР ДАВ ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю! ТАКОГО від НЬОГО ВИ ЩЕ НЕ ЧУЛИ!"

Актор почав досліджувати історію своєї родини і виявив, що те білоруське село було в Чорнобильській зоні і зараз воно не існує. Бо ця територія постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 року.

Додамо, Дуглас вважає, що Сполучені Штати як лідери НАТО повинні виявляти більше практичності та агресивності у постачанні зброї Україні та дозволах на її застосування.

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