Росіяни вдарили по Одесі та області безпілотниками: що відомо про наслідки

Вночі 14 вересня російська армія завдала ударів безпілотниками "Shahed" по Одесі та області. Внаслідок падіння уламків збитих дронів є пошкодження та руйнування. Минулося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала понад трьох годин", - йдеться у повідомленні.

У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків дронів на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж.

В Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили пожежу на даху приватного будинку. Крім того, сталося займання автомобіля та складського приміщення. В Ізмаїльському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено стіну ангара та дачного будинку.

Наслідки атаки армії РФ на Одесу та область. Фото: Олег Кіпер.

Наслідки атаки армії РФ на Одесу та область. Фото: Олег Кіпер.

Наслідки атаки армії РФ на Одесу та область. Фото: Олег Кіпер.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала Одесу "Шахедами". Тоді окупанти запустили дрони з тимчасово анексованого Криму.

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