На х*й или нах*й: пишем правильно

На х*й или нах*й: пишем правильно

Наречия, образованные слиянием предлогов с существительными, пишутся вместе.

Украинский диктор, радиожурналист и медиаменеджер Дмитрий Хоркин отметил, что его как доцента Киевского университета имени Тараса Шевченко и главу Государственной экзаменационной комиссии Института журналистики глубоко возмущает неправильное написание "нах*й" — наречия, что означает направление (обстоятельства места, направления).

Об этом он признался в сообщении Facebook.

Заметим, что согласно Правописанию украинского языка наречия, образованные слиянием предлогов с существительными пишутся вместе. Например: на улице, вверх, напоследок, нах*й.

То есть:

Нах*й (в случае наречия) — вместе: "Русский корабель, иди нах*й!" (по правилам Правописания русской речи тоже слитно – ред.);

На х*й (в случае существительного "х*й") – отдельно: например, "И рыбку съесть, и на х*й сесть".

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