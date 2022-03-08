На х*й или нах*й: пишем правильно

Наречия, образованные слиянием предлогов с существительными, пишутся вместе.
Украинский диктор, радиожурналист и медиаменеджер Дмитрий Хоркин отметил, что его как доцента Киевского университета имени Тараса Шевченко и главу Государственной экзаменационной комиссии Института журналистики глубоко возмущает неправильное написание "нах*й" — наречия, что означает направление (обстоятельства места, направления).
Об этом он признался в сообщении Facebook.
Заметим, что согласно Правописанию украинского языка наречия, образованные слиянием предлогов с существительными пишутся вместе. Например: на улице, вверх, напоследок, нах*й.
То есть:
- Нах*й (в случае наречия) — вместе: "Русский корабель, иди нах*й!" (по правилам Правописания русской речи тоже слитно – ред.);
- На х*й (в случае существительного "х*й") – отдельно: например, "И рыбку съесть, и на х*й сесть".
Читайте также:
- "Русский корабель, иди на**й!": украинский шоумен Юлик высказался в эфире итальянского канала
- Убегают с корабля, который идет на**: россияне массово ищут информацию об эмиграции
- Жители Мелитополя изгоняют российских оккупантов и шлют по курсу корабля РФ (видео)