Россияне больше не смогут купить вещи фирмы Adidas

Немецкая компания также приостанавливает свое партнерство с Российским футбольным союзом.

Один из мировых брендов спортивной одежды и аксессуаров Adidas приостановит продажи в России онлайн и в розничных магазинах.

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает немецкое издание Bayerischer Rundfunk.

Работа фирменных магазинов и онлайн-торговля на российском рынке будет приостановлена на неопределенный срок из-за войны, которую развязала Россия против Украины. Однако работников в России не будут увольнять и продолжать платить им зарплату.

На территории бывшего СНГ Adidas имеет около 500 магазинов из почти 2000 во всем мире. В 2020 году группа сделала там почти три процента своих продаж, более новые данные недоступны.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и при необходимости будем принимать дальнейшие решения компании", – говорится в сообщении.

В ответ на российское вторжение в Украину Adidas также приостанавливает контракт с Российской футбольной ассоциацией, который должен был бы продолжаться до конца года.

Ранее работу на территории России прекратил другой немецкий производитель спортивных товаров Puma. Кроме того, эта компания прекратила действие договора с Российской федерацией баскетбола.

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