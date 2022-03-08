Росіяни більше не зможуть купити речі фірми Adidas

Німецька компанія також призупиняє своє партнерство з Російським футбольним союзом.

Один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів компанія Adidas призупинить продажі в Росії онлайн та у роздрібних магазинах.

Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє німецьке видання Bayerischer Rundfunk.

Робота фірмових магазинів та онлайн-торгівля на російському ринку буде призупинена на невизначений термін через війну, яку розв’язала Росія проти України. Однак працівників у Росії не звільнятимуть і продовжуватимуть платити їм зарплату.

На теренах колишнього СНД Adidas має близько 500 магазинів із майже 2000 у всьому світі. У 2020 році група зробила там майже три відсотки своїх продажів, новіші дані недоступні.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і при необхідності будемо приймати подальші рішення компанії", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на російське вторгнення до України Adidas також призупиняє контракт з Російською футбольною асоціацією, який повинен був тривати би до кінця року.

Нагадаємо, раніше роботу на території Росії припинив інший німецький виробник спортивних товарів Puma. Крім цього, ця компанія припинила дію договору з Російською федерацією баскетболу.

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