На х*й чи нах*й: пишемо правильно

На х*й чи нах*й: пишемо правильно

Прислівники, утворені злиттям прийменників з іменниками, пишуться разом.

Український диктор, радіожурналіст та медіаменеджер Дмитро Хоркін зауважив, що його як доцента Київського університету імені Тараса Шевченка та голову Державної екзаменаційної комісії Інституту журналістики глибоко обурює неправильне написання "нах*й" — прислівника, що означає напрям (обставини місця, напрямку).

Про це він зізнався у повідомленні у Facebook.

Зауважимо, що відповідно до Правопису української мови, прислівники, утворені злиттям прийменників з іменниками пишуться разом. Наприклад: надворі, нагору, наостанок, нах*й.

Тобто:

Нах*й (у випадку прислівника) — разом: "Рускій корабль, йди нах*й!" (по правилам Правописания русской речи тоже слитно - ред.);

На х*й (у випадку іменника "х*й") – окремо: наприклад, "І рибку з'їсти, і на х*й сісти".

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