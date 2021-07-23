На крыше и с черешней: языковед Авраменко рассказал, как Зеленский учился говорить на украинском

На крыше и с черешней: языковед Авраменко рассказал, как Зеленский учился говорить на украинском

Популярный знаток украинского языка Александр Авраменко рассказал о своем самом известном ученике и оценил языковые способности современных политиков.

Автор полусотни учебников украинского языка Александр Авраменко, у которого часто берут частные уроки публичные лица, в частности, украинские политики, признал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский имеет способности к языкам, но ему не хватает практики.

О том, как тогда еще артист Зеленский учился говорить по-украински, доцент Киевского университета Гринченко и завкафедрой Технического лицея КПИ Александр Авраменко рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, чаще всего занятия проводились в офисе "Квартала-95" на Лукьяновке. "Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий — и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре — и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: если прочитать книгу, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться — тогда что-то будет. Так же и с языком: нужно систематически говорить на нем ", — вспоминал преподаватель.

Авраменко рассказывает, что его уроки с Зеленским выглядели, как неформальное общение, иногда во время "урока" угощались черешней, бывало, что вылезали на крышу, чтобы никто не мешал.

В то время Владимир Зеленский объяснял необходимость овладеть языком тем, что хочет снимать фильмы на украинском. Кроме того, тогда уже был принят Закон "О функционировании украинского языка как государственного". Как уверяет Авраменко, о политических планах разговоров еще не было.

По наблюдениям педагога, Зеленский имеет способности к языкам. "У него хорошая актерская память и желание есть. Тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, но когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, сложно быть белой вороной ", — считает Авраменко.

Среди недостатков, которые нужно исправить в речи президента, преподаватель назвал мягкие шипящие ( "шшьо" вместо "що"), росиянизми, корявые грамматические формы. "Работать и работать. Но его жизнь заставила на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются ", — отметил он.

Среди украинских политиков Александр Авраменко выделил бывшего министра юстиции Сергея Головатого, который, по его словам, лучше всех владел языком.

Зато у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, очевидно, не имеет способностей к изучению украинского языка. В свое время преподаватель даже выложил в соцсети ролик с анализом ее речи. "Тимошенко делает три ошибки в одном предложении, я их анализирую и в конце говорю:" Садись, "два". В комментах пишут: "Куда" садись ", она свои два уже отсидела!" — рассказывал Авраменко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России, а вопросом языка манипулирует сама Российская Федерация.

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