ЕСПЧ отказал России в части требований

22 июля Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека против Украины.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск России против Украины.

Об этом говорится в сообщении суда в Twitter.

Сообщается, что вчера правительство России подал межгосударственную жалобу против Украины на основании ст. 33 (межгосударственные отношения) Европейской конвенции о правах человека. Жалобу зарегистрировано под № 36958/21.

Москва, в частности, заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 ( право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Кроме того, Россия направила срочный запрос в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы требовать от Украины: прекратить ущемление прав русскоязычных, в частности, доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете; приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основном праву соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", — говорится в сообщении.

Также в ЕСПЧ подчеркнули, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском нанесения непоправимого вреда.

Напомним:

22 июля Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека против Украины. Страна-агрессор обвиняет наше государство ряд претензий, в частности, мол ответственность за сбивание Boeing 777 возле Донецка, блокировки Северо-Крымского канала, и традиционное обвинения в якобы дискриминации русскоязычного населения и бизнеса.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что российский иск против Украины в Европейском суде по правам человека не имеет никаких перспектив. По его мнению, на Россию ждет неминуемое поражение.

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