Народные приметы, обряды и обычаи 16 августа

По этим днем прогнозировали погоду в октябре.

16 августа церковь и верующие чтят память Антоний Римлянина, преподобных Исаакия, Далмата и Фауста, мученика Раждена, перса, преподобного Космы Пустынника.

16 августа: церковный праздник

Преподобный Антоний Римлянин — древнерусский святой, Новгородский чудотворец. Родился в Риме в православных родителей, в 19 лет осиротел, раздал все имущество нищим, принял постриг и поселился на скалистом морском берегу. По преданию, однажды небольшой обломок скалы, на котором стоял и молился преподобный, оторвался, и, стоя на нем, он переплыл море в Новгородщины, через Неву и Ладогу, и достиг в 1106 году Великого Новгорода. По благословению святителя Никиты основал в Новгороде монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и приобрел для него земли.

Преподобный Антоний Римлянин считается основоположником монашества в Новгороде.

16 августа: народные традиции

По этим днем прогнозировали погоду в октябре. Другое название этого дня — «вихревой». Поэтому и говорили "Антон на октябрь смотрит", мол, если в этот день ветер с вихрями — на снежную зиму. А если на деревьях появится в августе много желтых листьев — будет ранняя осень. Если летом на вишне есть цвет — на теплую и сухую осень.

16 августа: Украинские народные приметы

За сутки до дождя каштановых листьях появляются "слезы" — липкие капли сока.

Если по ивовых ветвях стекает сок — за день жди непогоды.

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.

16 августа: что не стоит делать

убирать;

подметать дома и на улице;

отказывать бездомным и беспомощным.

16 августа: что стоит сделать

Собранная 16 августа малина исключительно сладкая, поэтому раньше всей семьей в этот день ходили в лес за ягодами. Остерегайтесь уборка в этот день, чтобы кошелек не стал «чистым», пустым.

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