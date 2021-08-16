Гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять свои мечты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 августа 2021 рассказывает, что Близнецам нужно знать, что они хотят, а Овнам — защищать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Двигайтесь и защищайте ваши позиции. В отношениях проявите смелость. На работе действуйте значительно активнее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Начните экономить. В отношениях следует ограничить эмоциональность. А на работе лучше искать более

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Знайте, что вы хотите. В любви не гонитесь за всеми и сразу. В рабочих вызовах выберите одну цель.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо отдохнуть. В отношениях стоит задуматься над важностью любви. В движении по карьерной лестнице сделайте паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В любви прислушайтесь к интуиции. А на работе найдите единомышленников и вместе двигайтесь к выбранной цели.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Сила"

Пришло время показать силу. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе не позволяйте морально издеваться над вами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения договоров. В любви время перейти на новый уровень. На работе время начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе стоит найти поддержку.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Вам нужно больше любить. Растворитесь в отношениях. На работе двигайтесь вперед изо всех сил.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Умеренность"

Взвесьте все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе не стоит волноваться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В любви попробуйте что-то новое. В отношениях вам надо больше. На работе вам очень нужны друзья.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защитите сердце. В движении по карьерной лестнице сделайте остановку.

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