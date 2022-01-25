Народные приметы, обряды и обычаи 25 января 2022

Если пес спит больше обычного, нехотя двигается, перестает лаять — быть потеплением.

25 января церковь и верующие чтят память мученицы Татьяны и с ней в Риме замученных, святителя Саввы, архиепископа Сербского, мученика Мертия, мученика Петра Авессаломита, преподобной Евпраксии, девы Тавенской, икон Божией Матери, званных "Акафистная" та "Молокоживителька".

25 января: украинские народные приметы

Если выглянет солнце, то рано прилетят птицы из теплых краев, а когда снежно, то будет дождь по лету.

Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева — жди свирепого мороза.

Пес на снегу сворачивается "калачиком" — на мороз, а вытягивается, разбрасывает лапы — на оттепели.

Если пес спит больше, чем обычно, нехотя двигается, перестает лаять – быть потеплением.

25 января: церковный праздник

Татьяна или Святая Татьяна — дочь римского проконсула, набожного христианина, тайно принявшая христианство, была казнена после отказа вернуться к предыдущей вере.

Из любви к Иисусу девица постановила жить в девстве. Впоследствии она стала одной из посвященных Богу женщин-диаконес римской Церкви, служивших людям делами милосердия.

По церковным преданиям, префект Рима Ульмиан, узнав, что Татьяна является христианкой, сначала пытался уговорить молодую и очень красивую девушку к отступничеству от Христа, чтобы уберечь ее от смерти. Но Татьяна не отреклась от святой веры. Тогда разъяренный префект приказал мучить девушку разными способами, но Бог чудом возвращал здоровье своей верной слуге. Тогда Татьяне отрубили голову. Вместе с дочерью погиб и отец, также отважно признавший свою веру во Христа. Интересно то, что все римские солдаты, которые мучили Татьяну по приказу власти, тоже впоследствии отреклись от своей старой веры, покаялись и приняли христианство.

25 января: что следует делать

Студентам нужно пойти в этот день в церковь и поставить свечу, попросить помощи в учебе, ясного ума и доброй памяти.

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25 января: народные традиции

Раньше в этот день пекли хлеб и пряники в форме божьей коровки. Каждый член семьи должен обязательно попробовать кусочек хлеба.

25 января: что не стоит делать

Нельзя никому отказывать в просьбах, особенно если просят еду.

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