Новогодние подарки, которые будут полезны во время войны

Новый год – это всегда праздник радости и чудес. И хотя 2023 год украинцы будут встречать во время войны, стоит позаботиться о полезных новогодних подарках близким и друзьям. Что подарить на Новый год 2023, чтобы было полезно, читайте в материале ТСН.ua.

Нынешняя ситуация в Украине диктует свои правила жизни. Влияет война и на выбор новогодних подарков. Однако порадовать близких людей хочется даже несмотря на тяжелые обстоятельства. Поэтому мы собрали для вас несколько идей полезных подарков на Новый год 2023. Эти вещи нужны сегодня каждому украинцу.

Если у вас ограничен бюджет или вы просто хотите преподнести небольшой презент коллеге, выбирайте фонарик. Из-за того, что россияне часто обстреливают критическую инфраструктуру украинских городов, были введены веерные отключения электроэнергии. Поэтому фонарик, налобный или карманный, точно не будет лишним в доме. При отсутствии освещения он поможет сходить в ванную, выгулять собаку или даже заняться домашними делами.

Лучше выбирать модель, работающую от аккумулятора или батареек. Дополнительно можете приобрести и их, чтобы человек мог сразу пользоваться своим подарком.

С немного большим бюджетом можно присмотреться к повербанку. Благодаря внешнему аккумулятору без света питаются разные мелкие приборы – смартчасы, наушники, смартфоны и т.д. Чтобы приобрести что-то более мощное, например, повербанк для ноутбука (если последний совместим с таким типом зарядки), нужно уже потратить больше средств.

Очень важно обращать внимание на мощность и объем внешнего аккумулятора, чтобы его хватало на зарядку мобильного телефона хотя бы на один полный раз.

Еще один замечательный полезный подарок на Новый год 2023 – термос или термокружка. Они помогут пить горячий чай или наслаждаться теплым супом даже спустя 10-12 часов после отключения электроэнергии. Однако, чтобы получить такой эффект, нужно обратить внимание на более дорогие варианты.

Термос – полезная вещь, когда нужно согреться зимой на улице или в помещении. Единственное, что стоит помнить, его лучше наполнять горячим напитком при первой возможности.

Чтобы в доме было светло даже без электроэнергии, можете подарить на Новый год 2023 набор LED-свечей, работающих от аккумулятора. Сегодня можно найти даже такие, очень похожие на настоящий огонек (они мерцают и имеют приятный теплый свет).

Если ваши близкие или друзья работают дома, прекрасным новогодним подарком может стать плед или шерстяное одеяло. Даже если вдруг выключится отопление в квартире, человек не замерзнет и сможет согреться.

Любители почитать будут рады получить электронную книгу. Она долго работает на аккумуляторе или батарейках, поэтому пригодится, когда выключат электроэнергию. Ещё ее экран подсвечивается, поэтому для чтения любимых книг не нужна лампа.

Вы можете дополнительно скачать кучу книг, если точно знаете, какие именно любит близкий человек.

А вот малышам можно подарить сумку с мандаринами. Только заранее проверьте, чтобы у них не было аллергии на цитрусовые. Мандарины – источник полезных витаминов и микроэлементов, которые нужны человеческому организму зимой. А еще они могут сохраняться долго даже без электроэнергии.