Новорічні подарунки, які будуть корисними під час війни

Новий рік — це завжди свято радості та чудес. І хоча 2023 рік українці будуть зустрічати під час війни, варто подбати про корисні новорічні подарунки близьким та друзям. Що подарувати на Новий рік 2023, щоб було корисно, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нинішня ситуація, яка склалася в Україні, диктує свої правила життя. Впливає війна і на вибір новорічний подарунків. Однак, порадувати близьких людей хочеться навіть попри важкі обставини. Тому ми зібрали для вас кілька ідей корисних подарунків на Новий рік 2023. Ці речі потрібні сьогодні кожному українцю.

Якщо у вас обмежений бюджет або ви просто хочете піднести невеликий презент колезі, обирайте ліхтарик. Через те, що росіяни часто обстрілюють критичну інфраструктуру українських міст, були запроваджені віялові відключення електроенергії. Тому ліхтарик, налобний чи кишеньковий, точно не буде лишнім у будинку. За відсутності освітлення він допоможе сходити в ванну кімнату, вигуляти собаку чи навіть зайнятися домашніми справами.

Краще обирати модель, яка працює від акумулятора чи батарейок. Додатково можете придбрати і їх, щоб людина могла відразу користуватися своїм подарунком.

З трішки більшим бюджетом можна придивитися до повербанка. Завдяки зовнішньому акумулятору без світла живляться різні дрібні прилади — смартгодинники, навушники, смартфони тощо. Щоб придбати щось потужніше, наприклад, повербанк для ноутбука (якщо останній сумісний з таким типом зарядження), потрібно вже витратити більше коштів.

Дуже важливо звертати увагу на потужність та об'єм зовнішнього акумулятора, щоб його вистачало на заряджання мобільного телефона хоча б на один повний раз.

Ще один чудовий корисний подарунок на Новий рік 2023 — термос або термокружка. Вони допоможуть пити гарячий чай або насолоджуватися теплим супом навіть через 10-12 годин після вимкнення електроенергії. Однак, щоб отримати такий ефект, потрібно звернути увагу на дорожчі варіанти.

Термос — корисна річ, коли потрібно зігрітися взимку надворі чи в приміщенні. Єдине, що варто пам'ятати, його краще наповнювати гарячим напоєм за першої ліпшої нагоди.

Щоб в домі було світло навіть без електроенергії, можете подарувати на Новий рік 2023 набір LED-свічок, які працюють від акумулятора. Сьогодні можна знайти навіть такі, які дуже схожі на справжній вогник (вони мерехтять та мають приємне тепле світло).

Якщо ваші близькі чи друзі працюють вдома, чудовим новорічним подарунком може стати плед чи вовняна ковдра. Навіть, якщо раптом вимкнеться опалення в квартирі, людина не замерзне і зможе зігрітися.

Любителі почитати будуть раді отримати електронну книгу. Вона довго працює на акумуляторі або батарейках, тому стане у пригоді, коли вимкнуть електроенергію. А ще її екран підсвічується, тому для читання улюблених книг не потрібна лампа.

Ви можете додатково завантажити купу книжок, якщо точно знаєте, які саме полюбляє близька людина.

А ось малечі можна подарувати торбинку з мандаринами. Лише зарання перевірте, щоб у них не було алергії на цитрусові. Мандарини — джерело корисних вітамінів та мікроелементів, які потрібні людському організму взимку. А ще вони можуть довго зберігатися навіть без електроенергії.