Оператор Reuters пришел в себя и заговорил после ранения: подробности

Мужчину уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевезли из Днепра в Киев.

Оператор информационного агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей, раненный во время российского удара по гостинице в Краматорске 24 августа, пришел в себя и заговорил.

Об этом сообщила его супруга Мария Семенченко в facebook.

Женщина рассказала, что ее муж больше всех узнает, отвечает на несложные вопросы и многое помнит.

Несмотря на это, мужчине трудно говорить, поскольку у него сломана челюсть, а также действие принятых лекарств.

"Иногда он удивляет тем, что помнит какие-то детали (и слова всех любимых песен!!!). В то же время он так же может говорить что-то непонятное (как люди после наркоза), не помнить каких-то деталей… Конечно, он не помнит помнит, что с ним произошло и не до конца осознает всю ситуацию.

Напомним, журналист Reuters Иван Любыш-Кирдей, ранившийся во время российского удара по Краматорску месяц назад, вышел из комы. Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевезли из Днепра в Киев.

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