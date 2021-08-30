Ощутимо похолодает: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать снижения температуры

Ночью столбики термометров будут опускаться до 3-9°.

На День знаний, 1 сентября, в Украине будет еще достаточно тепло, а со 2 сентября к нам придет похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в первый день украинской осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего. А вот 2 сентября ощутимо похолодает", — написала она.

Стоит отметить, что в Укргидрометцентре также сообщали о существенном снижении температуры ближе к выходным. Так, по прогнозу, 3 сентября температура ночью будет составлять всего 3-9° тепла, днем 13-19° (на севере и северо-востоке страны 10-16°), в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 17- 22°. 4-5 сентября ожидается снижение температуры на 5-7°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Как украинцы реагируют на перемену погоды и сказывается ли это на самочувствии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку