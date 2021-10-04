Под Днепром ученик на уроке труда получил сотрясение мозга

Сотрясение мозга обнаружили у парня после уроков, когда родители отвезли его в больницу.

В Новомосковске в школе №2 ученик получил травму головы на уроке труда. Ребенок находится на лечении.

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Об этом в группе "Родители SOS" рассказала тетя 9-классника Татьяна Скляр.

По словам женщины, на уроке труда в 9 классе, где учится ее племянник, учились делать стулья. Один парень ради развлечения бросил сидушку для стула в одноклассника. Удар пришелся в область виска.

"Учитель это увидел, но не придал никакого значения. Скорую никто не вызывал, к медсестры не отводили. Племянник просидел еще 2 урока и написал бабушке, что ему плохо, тошнит и очень болит голова. Бабушка сообщила классному руководителю, чтобы отвели его к медсестре. медсестра промеряли давление-145/90 был через 2 урока после удара. Его отпустили домой, дома болела голова сильно, тошнило. Сделали МРТ и были у невролога — сотрясение мозга ", — рассказала родственница пострадавшего парня.

По словам женщины, руководство учреждения с родителями школьника не связывалось.

В группе родители посоветовали семье пострадавшего ребенка написать заявление в полицию. Также в комментариях отметили, что в этих случаях в школе должны создать комиссию, разобраться в причинах, принять меры по устранению причин и наказать тех, кто действовал не по инструкции. Учитель должен был сразу сообщить администрации школы и медицинского работника, те, в свою очередь, родителей.

Телефон, указанный на сейте школы не отвечает, а в Новомосковском отделе образования ТСН.ua пообещали предоставить комментарий, как только выяснят все подробности инцидента в школе №2.

Напомним, что социальные сети взорвались обсуждением, нужно заставлять учеников убирать в школе и вокруг нее, законно ли это. Одни родители считают, что детей с детства нужно к ней приучать. Другие убеждены, что для уборки в школе является техработники.

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