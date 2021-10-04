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Під Дніпром учень на уроці праці отримав струс мозку

Під Дніпром учень на уроці праці отримав струс мозку

Pexels

Струс мозку виявили у хлопця після уроків, коли батьки відвезли його до лікарні.

У Новомосковську  у школі №2 учень отримав травму голови на уроці праці. Дитина перебуває на лікуванні.

Про це у групі "Батьки SOS" розповіла тітка 9-класника Тетяна Скляр.

За словами жінки, на уроці праці у 9 класі, де навчається її племінник, вчилися робити стільці. Один хлопець заради розваги пожбурив сидушку для стільця в однокласника. Удар прийшовся в область скроні.

"Учитель це побачивши, не надав ніякого значення. Швидку ніхто не викликав, до медсестри не відводили. Племінник просидів ще 2 уроки і написав бабусі, що йому погано, нудить і дуже болить голова. Бабуся повідомила класному керівнику, щоб відвели його до медсестри. Медсестра проміряла тиск-145/90 був через 2 уроки після удару. Його відпустили додому, вдома боліла голова сильно, нудило. Зробили МРТ і були у невролога - струс мозку", - розповіла родичка постраждалого хлопця.

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За словами жінки, керівництво закладу з батьками школяра не зв'язувалося.

У групі батьки порадили родині постраждалої дитини написати заяву до поліції. Також  у коментарях зазначили, що у таких випадках у школі повинні створити комісію, розібратися в причинах, вжити заходів щодо усунення причин і покарати тих, хто діяв не за інструкцією. Учитель повинен був відразу повідомити адміністрацію школи і медичного працівники, ті, в свою чергу, батьків.

Номер телефону, вказаний на сайті освітнього закладу не відповідає, а у Новомосковському відділі освіти ТСН.ua пообіцяли надати коментар, як тільки дізнаються всі подробиці інциденту в школі №2.

Нагадаємо, що соціальні мережі вибухнули обговоренням, чи потрібно змушувати учнів прибирати в школі та навколо неї, чи законно це. Одні батьки вважають, що дітей змалечку потрібно до неї привчати. Інші переконані, що для прибирання в школі є техпрацівники.

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