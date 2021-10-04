"Укрзалізниця" планує придбати 80 нових поїздів на понад 31,4 млрд гривень

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 1 листопада, аукціон відбудеться 7 грудня.

"Укрзалізниця" розпочинає оновлення приміських перевезень: до 2026 року планують придбати 80 нових приміських та регіональних поїздів. 1 жовтня 2021 року компанія оголосила тендер у системі Prozorrо.

Як повідомляють на офіційному сайті УЗ, загалом у рамках тендеру компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень.

Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі — понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах.

До участі у тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники - запити на комерційні пропозиції були надіслані компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу. "Укрзалізниця" прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

Нагадаємо, УЗ зекономила 4 млрд на електроенергії і направить їх на "Велике будівництво". Нещодавно УЗ закупила електроенергію за середньозваженою ціною 1105 грн за мВт/год. У порівнянні з вереснем цього року, ціна впала майже вдвічі, що стало можливим завдяки постанові уряду, яка дозволила Енергоатому та іншим суб’єктам Державної генерації продавати електроенергію Укрзалізниці за спеціальною спрощеною процедурою.

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