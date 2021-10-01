Под Херсоном из огня на мусорнике спасли двух зайчат

Под Херсоном из огня на мусорнике спасли двух зайчат

Животные попали в окружение огня и могли погибнуть.

В Херсонской области во время пожара на свалке спасатели нашли двух зайчат. Животные забились в кусты, прячась от огня.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Вот таких двух маленьких зайчат нашли сегодня, 1 октября, на Херсонщине Бериславские пожарные во время тушения сухой травы в районе городской свалки. От огня животные спрятались в кусты, но попали в огненную ловушку, поэтому могли погибнуть", — рассказали спасатели.

Отмечается, что животных с огня получил командир отделения 6-й ДПРЧ. Он решил забрать ушастиков домой.

Напомним, что в Тернопольской области из-за сжигания сухой травы гибнут животные. Спасатели во время ликвидации одного из возгораний спасли зайчонок.

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