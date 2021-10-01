Під Херсоном з вогню на смітнику врятували двох зайченят

Під Херсоном з вогню на смітнику врятували двох зайченят

Тваринки потрапили в оточення вогню і могли загинути.

У Херсонській області під час пожежі на сміттєзвалищі рятувальники знайшли двох зайченят. Тваринки забилися між сміттям у кущі, ховаючись від вогню.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Ось таких двох маленьких зайченят знайшли сьогодні, 1 жовтня, на Херсонщині Бериславські вогнеборці під час гасіння сухої трави в районі міського сміттєзвалища. Від вогню тваринки сховалися у чагарники, але потрапили у вогняну пастку, тож могли загинути", - розповіли рятувальники.

Зазначається, що тваринок з вогню дістав командир відділення 6-ї ДПРЧ. Він вирішив забрати вухастиків додому.

Нагадаємо, що у Тернопільській області через спалювання сухої трави гинуть тварини. Рятувальники під час ліквідації одного із займання врятували зайченя.

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