Під Херсоном з вогню на смітнику врятували двох зайченят

Тваринки потрапили в оточення вогню і могли загинути.
У Херсонській області під час пожежі на сміттєзвалищі рятувальники знайшли двох зайченят. Тваринки забилися між сміттям у кущі, ховаючись від вогню.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Ось таких двох маленьких зайченят знайшли сьогодні, 1 жовтня, на Херсонщині Бериславські вогнеборці під час гасіння сухої трави в районі міського сміттєзвалища. Від вогню тваринки сховалися у чагарники, але потрапили у вогняну пастку, тож могли загинути", - розповіли рятувальники.
Зазначається, що тваринок з вогню дістав командир відділення 6-ї ДПРЧ. Він вирішив забрати вухастиків додому.
Нагадаємо, що у Тернопільській області через спалювання сухої трави гинуть тварини. Рятувальники під час ліквідації одного із займання врятували зайченя.